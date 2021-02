Condenan a vocalista de Behemoth por pisotear imagen de la virgen

El cantante del grupo metal polaco Behemoth fue condenado el martes a una multa por ofensa de sentimientos religiosos tras publicar una foto en la que un pie pisotea una imagen de la Virgen María.

Adam Darski, conocido como “Nergal”, fue reconocido culpable por un juez del tribunal regional de Varsovia y condenado a una multa de unos 4 mil dólares, durante un procedimiento judicial abreviado en el que no se requiere la presencia del acusado.

Darski se mostró contrario a la decisión, según su abogado, citado por la agencia de noticias PAP. Eso significa que la sentencia queda en suspenso y se abre un juicio.

La ley polaca de ofensa de los sentimientos religiosos suscita desde hace tiempo críticas por lo que algunos consideran límites a la libertad de expresión. La ley prevé hasta dos años de cárcel para una persona considerada culpable.

Nergal colgó la polémica foto en 2019 en Facebook.

La denuncia fue formulada por dos organizaciones ultraconservadoras polacas, Ordo Iuris y Sociedad patriótica.

Creado en 1991, el grupo Behemoth es muy popular en la escena metal mundial, entre otras cosas por la abundante escenografía pagana y satánica.

