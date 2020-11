Yalitza Aparicio conducirá junto a Ana Brenda y Carlos Rivera los Latin Grammy

View this post on Instagram

En la carrera de todo artista es un antes y después conducir @latingrammys, me siento completamente honrada y agradecida con la academia @recordingacademy por esta oportunidad . Les aseguro que todos los sueños se cumplen con tenacidad , disciplina y trabajo duro Y claro; con el equipo correcto @3managementmx @trianacasados @bbtalome gracias ❤️🙏🏼Mamaaaaaa!!! voy a conducir los Grammys!!!! 🥰❇️ /// Grammys here we go! So grateful to the academy for this amazing opportunity ❤️ @recordingacademy