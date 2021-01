Conductores de ‘Hoy’ indignan redes por declaraciones en contra de Nath Campos

Compartir esta publicación













Conductores del programa Hoy se manifestaron acerca del abuso sexual denunciado por la ‘youtuber’ Nath Campos, con desafortunadas declaraciones que causaron indignación por parte de internautas, quienes no dejaron pasar el hecho de que Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre revictimizaran a la influencer con sus palabras.

Esto, tras presentar un fragmento del video en donde Nath Camposnarra todo lo que tuvo que pasar tras el abuso cometido por el también ‘youtuber’ Ricardo González, mejor conocido como ‘Rix’, mucho tiempo después del hecho. Ello, luego de que la víctima tuviera que enfrentarse a las negativas de su entorno, quienes veían como “normal” la situación.Puedes leer:

Conductores de Hoy revictimizan a Nath Campos

Fue Martha Figueroa quien comenzó diciendo que conoce a Nath desde que esta era menor, pues trabajó junto a su mamá, y sentía “raro” que estuviera inventado, pero cuestionó el por qué tuvo que “tomar hasta ahogarse”, sin recordar qué fue lo que pasó. A ello, Andre Legarreta contestó que precisamente este tema hace confusa la historia.”Nath es bien valiente y bien especial. El tema sería, ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse y no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no?”Martha Figueroa.

Lo anterior, porque confundiría el que haya mantenido una relación cercana con su agresor: “Saca un poco de onda que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana. No digo que no puede ser, lo que digo es que eso confunde”.

En respuesta, Martha Figueroa recalcó que Nath Campos no tuvo que haber perdido la consciencia, para no llegar a esa situación. Por su parte, Arath de la Torre expresó su deseo de que el caso se aclare, ya sea cierto o no, porque de lo contrario “cualquier persona te puede denunciar por haber hecho algo en una borrachera que pasó hace 11 o 12 años”.

“Ojalá el día que tu hija se ahogue en alcohol con sus amigos y la violen le digas lo mismo, que fue su culpa, como lo acabas de hacer en el programa Hoy“, “Se me hizo una falta de respeto lo que dijeron en el programa Hoy, de verdad qué poca empatía. El acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Se me hizo una falta de respeto lo que dijeron de @nathcampos en @programa_hoy, de verdad que poca empatía, el acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Que coraje ver como dicen que es nuestra culpa por estar ebrias. — Fabiola Cuéllar (@Fab_Cuellar) January 25, 2021