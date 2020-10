Conexión a la red, clave en pandemia

Compartir esta publicación













En tiempos en el que el tráfico de internet en los hogares aumentó sin precedentes, derivado del aislamiento provocado por la contingencia sanitaria actual, ocasionó que las casas se convirtieran en salones de clases y oficinas de trabajo.

Cientos de usuarios en Nuevo Laredo desde el inicio del coronavirus han dependido en gran manera de los planes de internet de distintas compañías, sin embargo, el estar más en casa, depender de las redes de internet, y el hecho de que tantas personas estén conectadas a la misma red en simultaneo, ha provocado a su vez que no sólo se sature y falle la estabilidad del servicio, sino que en el mayor de los casos, usuarios se han dado cuenta que el servicio no otorga lo que inicialmente contrataron.

Telmex, Izzi, Telcel, Laredo Net, son algunas de las compañías locales, sin embargo en los últimos cinco meses han generado que usuarios migren a otras por las constantes fallas y deficiente servicio al cliente, puesto que usuarios afirman que en diferentes compañías los reportes son ignorados por meses, aún cuando hayan pagado ya.

Recientemente Telmex se vio perjudicado por un paro de telefonistas sindicalizados derivado de la carga de trabajo en tiempos de pandemia, lo cual a su vez generó que los servicios que ofrece tuviera fallos y que los reportes fueran acatados en un tiempo fuera de lo estipulado, lo cual generó un descontento por sus clientes, muchos incluso desistieron de sus servicios y se cambiaron para probar otra compañía.

“En mi caso en la colonia Fovissste las Alazanas, tenía ya varios meses que había contratado internet con Telmex, me cobraban alrededor de 400 pesos, incluía internet y teléfono. Por el trabajo realmente yo creía tener un buen internet, pero desde que comencé a estar en casa, me di cuenta que a pesar de que sólo eramos dos personas en casa, el internet por momentos era muy lento; cuando hice el contrato la asesora me dijo que yo estaba pagando por 10 megas, pero que solamente me iban a llegar alrededor de cinco, por el sector en el que me encontraba, pero que no iba a ser un problema”, expresó Gildardo Ruiz.

“Sin embargo, a pesar de que llamé en múltiples ocasiones me decían que era porque la colonia no tenía el cable de fibra óptica y que por eso la lentitud del servicio; posteriormente cuando hago un cambio de domicilio, a pesar de haber llamado para que me hicieran un traspaso del equipo, siempre decían que iban a ir y nunca lo hacían, fueron un mes después, pero ya yo me habia cambiado de compañia”, resaltó.

Por otro lado, usuarios de Izzi, aunque también han presentado inconformidades, dependiendo del sector de la ciudad, muchas personas han destacado la velocidad del servicio a pesar de que sean tiempos de congestionamiento de redes.

“Yo vivo en la colonia Buenavista y tengo años con el servicio de internet de Izzi, ahora con la contingencia sí hemos batallado mucho en casa porque mis hijos están conectados casi todo el día, realmente no me llegan todos los megas que prometen, pero en el caso de mi hermana que vive en la colonia Infonavit, quien también tiene Izzi, le va muy bien, dice que es muy poco el problema que tiene”, mencionó Erika López.

Por otra parte, existen otras compañías que ofrecen internet como Telcel, en el que usuarios han comentado que a pesar de que tan bueno o regular pueda llegar a ser, es un servicio que se maneja por megas, del cual una vez se acaban, el servicio se limita.

“Este tiene un servicio óptimo pero en mi caso por el número de megas que contratamos, con tres películas que me vea, ya nos consumen las megas y reduce mucho la velocidad”, explicó Andrés Gómez.

Otros han optado por compañías que operan por medio de Routers.