Tremenda confesión de Érika Buenfil, sobre Ernesto Zedillo Jr., el padre de su hijo

Desde el comienzo del confinamiento social, causada por la contingencia sanitaria global, muchos artistas aprovecharon su tiempo libre para hacer cosas que no estaban acostumbrados a realizar, así como también actividades nuevas, que los hicieran hacer el tiempo un poco más llevadero, como Érika Buenfil y sus videos de TikTok

Tal es el caso de la reconocida y talentosa actriz Érika Buenfil, quien, gracias a sus originales, divertidos y dinámicos TikToks, los cuales, causaron que la celebridad consiguiera aún más popularidad dentro de las redes sociales.

Érika Buenfil, embarazada del hijo del Expresidente Zedillo

Pues bien, esta popularidad ha ido en incremento, como lo acabamos de comentar, dada su creatividad para los cortos videos de la plataforma, en los cuales, a veces era partícipe su hijo Nicolás Buenfil, con quien la actriz se vio involucrada en una situación muy dolorosa, y esto te lo platicaremos a continuación.

Resulta ser que hace algunas semanas, Érika Buenfil mantuvo un fuerte enfrentamiento con Pepillo Origel y Martha Figueroa, luego de que estos conductores llamaran a su hijo por el apellido de su padre, la molestia de Buenfil rápidamente se hizo presente, más por el hecho de que dado a que el susodicho no se hace cargo de su hijo, ni ahora ni en el pasado.

Posteriormente, durante una entrevista con Aurora Valle fue que Buenfil abrió su corazón, confesó todo lo que tenía guardado y reveló cómo fue que mientras se encontraba embarazada de su hijo Nicolás, se enteró que su pareja en ese entonces, Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente Ernesto Zedillo, ya estaba casado.

Así mismo, contó la verdadera razón por la que su hijo lleva únicamente los apellidos de la actriz, así lo mencionó: “Tenía 8 meses de embarazo. Oigo que dicen: no se lo enseñen, no le digan nada, no se lo enseñen. Yo tenía un chofer en Monterrey y le pedí que me llevara a una tienda de conveniencia y compre la revista y ahí las vi” refiriéndose a las fotos de la boda.

“Y es horrible, si lo cuentan en una telenovela es un super tema, pero es la realidad, y dije, no te preocupes, yo todo lo transformo a positivo, siempre suceden las cosas para evitar lo peor, nunca perdí mi fe ni mi entusiasmo, si sufrí y todo, pero ¿Qué hacía?”, continuó.

Del mismo modo, la actriz afirma de tras enterarse del matrimonio de quien fuese su pareja en ese entonces, a partir de ese momento nunca más volvieron a buscarse e incluso aclaró que Zedillo no se ha hecho responsable del menor, pues Buenfil siempre ha visto por él desde que se percató de su embarazo.

Así mismo, Buenfil declaró que sólo existió una ocasión en la que Ernesto se vio con el menor, “Lo conoció una vez bebé, y nunca más. No lo conoció ni Nicolás se acuerda de él”, además, Erika dejó totalmente en claro que no está negada a que su hijo conviva con su papá si algún día así lo deseara.

“Él sabe quién es su papá. Yo no le miento, ni jamás le he prohibido si en algún momento dado él quiere buscarlo. No tengo los datos, pero es cuestión de buscar y siempre hay alguien que pueda conectarnos.”, aclaró la talentosa.

También destacó el tremendo parecido que existe entre ambos, razón por la cual resulta ser imposible el negar que Nicolás lleva la [email protected] de Zedillo Jr.

De la misma manera, la actriz aclaró que el padre de su adorado hijo, después de pedirle conocerlo, ya jamás volvió a saber de él, ni si quiera por parte de algún tercero, nunca le mandó ningún tipo de mensaje con alguien, ni ha existido interés por parte de él, cosa que a ella no le interesa pues, su hijo ha tenido la mejor vida que ella le ha podido ofrecer y él se encuentra muy feliz y agradecido.