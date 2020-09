Confirmado: surge brote de dengue en Nuevo Laredo

Mientras que la Secretaría de Salud hasta ahora no ha reportado ni un solo caso, por lo particular, doctores han coincidido que hay brote de dengue en la ciudad

Compartir esta publicación













Fue confirmado el primer caso de dengue en Nuevo Laredo, mientras que aún están pendientes los estudios de otros pacientes sospechosos de portar este virus.

José, hace un par de días comenzó a sentirse mal, pensó que podría tratarse de coronavirus, no lo dudó y buscó ayuda médica.

“El doctor me dijo que andaba mucho dengue, por eso me dijo que primero quería descartar eso; como no traje nada de tos, ni dificultad para respirar y me pidió radiografía y los pulmones salieron bien, pero sí, di positivo en dengue”, contó.

TE PUEDE INTERESAR: Covid, mortal con sobrepeso, alta presión y diabetes

A diferencia de la Secretaría de Salud, en la que estos estudios tardan hasta siete días o más en confirmarse, a José por lo particular se los dieron en un día, por lo que al iniciar de manera temprana ayudó a que se sintiera mejor y la fiebre cediera.

Comentó que los primeros días presentó fiebre muy alta, algo de molestia detrás de los ojos, dolor de cabeza, pero lo que de plano no se aguanta es el dolor de las articulaciones y los huesos, síntomas que llegan a manifestarse con el coronavirus, por lo que es importante no automedicarse y acudir a consulta para no ocultar el cuadro clínico.

SECRETARÍA SALUD

Mientras que la Secretaría de Salud hasta ahora no ha reportado ni un solo caso, por lo particular, doctores han coincidido que hay brote de dengue en la ciudad, por lo que recomiendan mantener los patios limpios, ya que es ahí donde se reproduce este mosquito transmisor, además, de zika y chikungunya.

Además, que en Nuevo Laredo el vector –mosquito transmisor– existe y se está en la temporada en que más casos se registran, aunado a la época de lluvias que se presenta.