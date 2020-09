Confirman secuela de ‘La Pasión de Cristo’

Compartir esta publicación













Mel Gibson ya se encuentra desarrollando la continuación de la cinta La Pasión de Cristo, basada principalmente en las últimas 12 horas antes de la muerte de Jesús.

En entrevista con Brietbart News, Jim Caviezel, protagonista de la cinta, dijo que Gibson le había enviado recientemente el último guion de la secuela y cree que superará al original.

“Sí, está en proceso. Mel Gibson acaba de enviarme la tercera versión del guion, el tercer borrador. Está en marcha”, reveló. “Se llama ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’. Será la película más grande en la historia del mundo”.

La Pasión de Cristo causó gran controversia en su momento, pues algunos aseguraban que la cinta era excesivamente violenta, mientras que otros afirmaron que era antisemita.

“No tuve elección a la hora de interpretar el papel, tuve que defenderlo. Tuve que luchar para sobrevivir a las críticas. La película estalló. Y creía que iba a ser el principio de una nueva era para mí, pensaba, ‘Oh, vas a trabajar mucho'”, recordó. “Y no, no, no lo hice. Ya no estaba en la lista de los estudios. Desaparecí. Es decir, yo solo tengo lo que hago como actor, esa es mi habilidad, y me la dio Dios. No me lo di a mí mismo”.

Pese a las criticas, la película logró recaudar más de 600 millones de dólares con un presupuesto de 30 millones.

