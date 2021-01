Confisca la Patrulla 28 libras de heroína

Con 28.92 libras de heroína fue detenido este sábado un joven norteamericano, en el puente internacional “Juárez- Lincoln”.

La droga fue estimada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 656 mil dólares, dijo el director del puerto para esa dependencia, Eugene Crawford.

De 25 años de edad, el estadounidense conducía una SUV o pequeña camioneta cerrada, marca Toyota modelo Rav4, y al llegar a la garita norteamericana en el paso binacional, fue enviado a segunda revisión, pasando su unidad bajo un arco de rayos equis.

La tecnología de imagen no invasiva, reveló 33 paquetes ocultos de heroína dentro de la Toyota, pesando la droga 28.92 libras, equivalentes a 13.129 kilogramos de goma de opio.

Crawford dijo que el detenido y el caso en sí, fueron turnados a la doble agencia de Fuerza de Aduanas Migración e Investigaciones de Seguridad Doméstica (ICE-HSI).

La droga y el vehículo se los quedó Aduanas y Protección Fronteriza.

