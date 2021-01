Confiscan 2.8 millones en droga de laboratorio

Entre artesanías de piedra iban 140.5 libras de metanfetaminas, en un camión de carga por el Puente del Comercio Mundial, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estimó la droga en 2 millones 811 mil 305 dólares.

Un camión marca Volvo, año 2001, el viernes 15 de enero, llegó al puente exclusivo para carga o comercio internacional, fue enviado a ser revisado por un K9, es decir, un can adiestrado para olfatear narcóticos, así como ser pasada la unidad por un arco de rayos equis.

Las revisiones arrojaron que llevaba algo extraño además del cargamento legal procedente de México, en total fueron 24 paquetes conteniendo 140. 56 libras de metanfetaminas, equivalente a 63.814 kilogramos de la droga de laboratorio.

“Las metanfetaminas es algo terrible para nuestros conciudadanos, las familias, las comunidades enteras”, dijo Eugene Crawford, Director del Puerto de Laredo para CBP.

Dijo que la multi-agencia federal que él representa, tiene una pelea directa para terminar con el flujo de esta droga, por lo que tienen acciones directas para detectarla.

El caso fue turnado al ICE-HSI, para posterior investigación, en tanto que el camión, el remolque y los narcóticos se los quedó Aduanas.

