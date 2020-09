Confiscan 345 mil condones usados que habían limpiado para revender

Alrededor de 345 mil condones usados, que se habían limpiado tras su uso y estaban listos para ser vendidos, fueron confiscados por la policía de Vietnam en un almacén en la provincia sureña de Binh Duong.

A través de la Televisión Estatal de Vietnam (VTM) se difundieron imágenes en donde se podían ver la multitud de bolsas que contenían los condones usados esparcidos por el suelo.

Police in Vietnam bust ring selling 'recycled condoms'. A woman detained during the bust told police that the used prophylactics were first boiled in water then dried and reshaped on a wooden phallus before being repackaged and resold https://t.co/uWP2PKXE9g pic.twitter.com/yfwYoWYTuW

— Reuters (@Reuters) September 24, 2020