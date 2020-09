Confunden dengue con el Covid-19

Compartir esta publicación













El dengue es la enfermedad que acecha a los neolaredenses y que es confundida por los médicos con Covid-19, lo cual vulnera la salud de las personas, ya que al ser multitratados corren el riesgo de complicaciones y terminar en un hospital, en donde pueden infectarse de otras enfermedades, consideró Norma Jaqueline Zúñiga Carmona, médico general, quien reveló haber detectado una serie de diagnósticos erróneos.

“De 50 pacientes que llego a consultar en una semana, al menos 20 tienen dengue, pero la mayoría de éstos fueron -mal- diagnosticados con Covid-19 y por lo tanto reciben un tratamiento que no es el adecuado”, expresó Zúñiga Carmona.

Detalló que hace dos semanas en Tamaulipas se registraron 556 casos, y un dato importante es que para el 14 de septiembre esta cifra aumentó 32 por ciento con 726 casos, colocando a esta entidad en el quinto lugar a nivel nacional.

Zúñiga Carmona reconoció que se necesita no sólo conocer sino promover un poco más esta enfermedad para evitar complicaciones , ya que es autolimitada y la persona puede recuperarse muy bien con un diagnóstico real y oportuno, y evitar tener ahora muertes por dengue.

Explicó que aunque los síntomas del dengue y el Covid son parecidos porque ambos presentan fiebre alta, dolor de cabeza, dolor articular ymuscular, la diferencia está en que en dengue no hay problemas respiratorios como tos y dolor de garganta.

Aún así, al llegar a un hospital en busca de una atención médica por el hecho de presentar fiebre alta y dolor de cabeza son enviados al área Covid en donde les inician un tratamiento e inician un interrogatorio.

“Sí, he tenido pacientes con mal diagnóstico, les han pedido la prueba del Covid y salen negativos, pero les siguen dando tratamiento para coronavirus y ya cuando llegan conmigo están multitratados, y al mandarles hacerles el examen para ver las plaquetas, que tengo que mandarlos a hospital para su internamiento”, afirmó la doctora.

Además, en el caso del dengue, puede causar algún tipo de mancha en el cuerpo, y puede presentar sangrado de encía, nasal y en las evacuaciones. Zúñiga Carmona reconoció que un mal diagnóstico combinado con un tratamiento ponen en riesgo la salud de la persona y la complica, ya que en el caso del dengue tiene que darse un medicamento sintomático, es decir para los síntomas, y le recetaron antibióticos y aspirinas este puede causar hemorragia y parar en un hospital por presentar plaquetas y defensas bajas.

“No hay que olvidarnos, que estamos en una etapa donde se propaga mucho el dengue, se reproduce mucho por el cúmulo de agua estancada, al mosquito le encanta el ambito hogareño, entonces si es bien importante que los patios en casa estén limpios , evitar que se acumule de agua”, dijo la doctora que consulta por las tardes en González 5451 en la colonia Hidalgo y en la Unidad Militar Covid.

Y si un paciente no presenta síntomas respiratorios se deben guiar por dengue apoyados con estudios de sangre y determinar las plaquetas, ya que no se debe dejar aun lado el Covid, pues hay personas que no presentan síntomas.Indicó que para contagiarse de dengue, zika y chikungunya no hay edad, pero en el caso de los niños menores de 1 años y personas mayores de 65, así como diabéticos, hipertensos con obesidad y mujeres embarazadas son los que presentan mayores complicaciones.