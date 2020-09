McGregor confirma pelea contra Manny Pacquiao

ESTADOS UNIDOS.- Día de alta actividad en la cuenta de Twitter de Conor McGregor, quien aceptó el reto de Diego Sánchez para volver a la UFC tras haber anunciado su retiro pero también reveló que peleará próximamente contra Manny Pacquiao.

El irlandés publicó la revelación en su cuenta de Twitter y hasta dio la información de dónde será el combate, en el Medio Oriente, aunque falta por saber cuándo se realizará la reyerta.

TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez es captado llorando luego de despedirse del Barcelona

Esta sería la segunda experiencia de Conor en el mundo del boxeo profesional y es que hay que recordar que enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en agosto de 2017, en donde salió con la derrota.

“Será un verdadero honor haber enfrentado a dos de los más grandes boxeadores de la era moderna, temerosos de una pelea“, dijo McGregor respecto a esta posible pelea.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020