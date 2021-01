Conor McGregor sufre impactante nocaut ante Dustin Poirier en la UFC (VIDEO)

Conor McGregor volvió a la pelea después un retiro que no duró mucho

TE PODRIA INTERESAR: McGregor-Poirier, un choque de estilos

El arte marcialista irlandés Conor McGregor fue derrotado con un espectacular nocaut en su vuelta al octágono de la UFC, cayendo ante el estadounidense Dustin Poirier en la función estelar UFC 257.

Fue en el segundo asalto que el norteamericano aprovechó una serie de golpes para sacar de balance al europeo, quien recibió un derechazo directo a la mandíbula que terminó el combate.

Tras el combate pactado en peso ligero, The Notorius señaló que este no será su último combate. Fue la primera vez en la carrera de McGregor que es derrotado por nocaut.

Es difícil de digerir esta derrota. No pienso estar inactivo, por supuesto que voy a pelear de nuevo”, comentó desde Abu Dhabi.

Dardo de Khabib Nurmagomedov

“Esto es lo que pasa cuando cambias a tu equipo, abandonas a los compañeros y sparrings que te hicieron campeón y entrenas con niños pequeños, lejos de la realidad”, escribió el retirado peleador ruso, con quien se especulaba de una posible pelea con McGregor.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021