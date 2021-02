Conquista Bárbara con sus galletas

Compartir esta publicación













Aprovecha el confinamiento para aprender repostería y emprender tu propio negocio. Hoy es buen día para pasar un San Valentín con sabor a mantequilla y dulce.

Bárbara Rivera Vallejo es una joven neolaredense de apenas 17 años, que vio una oportunidad durante estos meses de pandemia por Covid-19 y la tomó.

Al terminar su clases en línea observó que le sobraba tiempo y decidió invertirlo en aprender a hornear galletas y cupcakes, con los que primero sólo buscó tener un detalle de agradecimiento y para alentar a sus maestras de la escuela, durante este periodo de contingencia.

La respuesta a su noble gesto no la esperó, rápidamente los comentarios a sus deliciosas galletas no se hicieron esperar, así como la propuesta de comenzar a venderlas. Fue así que surgió su proyecto emprendedor Sweet’s, en el que la especialidad de la casa, son las galletas de avena.

“Mi especialidad son las galletas de avena, comencé haciéndolas en mi casa. Esto fue ahora en la pandemia, me pregunté qué podía hacer y empecé a ver recetas, me llamó la atención, así inicié hacer las de avena una vez a la semana. Primero les empecé a darles a mis familiares y a mis vecinos.

“Luego probé una receta de galletas de mantequilla y pensé en darles un detallito a mis maestras, y este proyecto fue gracias a ellas que me animaron a abrir una página y ofrecer mis galletas. Así poco a poco me fueron haciendo pedidos. Me han a poyado en esto mi familia, maestras, amigos y vecinos”, comentó.

“La respuesta de las personas ha sido muy positiva para mis productos y diseños, me han felicitado y me alienta a seguir con mi proyecto”, afirmó Bárbara.

DULCE SAN VALENTÍN

Ahora con el Día del Amor y la Amistad, se puso a tono con la celebración y realizó diseños sencillos y muy prácticos, pero con un sabor delicioso, ideales para regalar y consentir el paladar.

“Para este San Valentín hice galletas con unos diseños de corazón, de letras formando la palabra “Love”, otras en forma de donitas y cupcakes.

“Hice también kit con galletas para decorar, viene con todos los elementos para que las personas se las lleven y puedan ellos decorar las galletas a su gusto y divertirse”, añadió.

“Para este día no hay mejor detalle que algo dulce, pero si quieren pasar tiempo de calidad con quienes aman, pueden pedir el kit para decorar juntos las galletas; lo van a disfrutar mucho”, indicó.

El trabajo de esta joven y talentosa emprendedora pueden verlo en su página en Facebook Sweet’s, o realizar su pedidos en el teléfono 867-274-2884.