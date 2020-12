Consejos para jugar en tragamonedas de casinos online 

Compartir esta publicación













Los juegos de casino online son cada vez más populares en México, siendo cada vez más los usuarios que ingresan en plataformas virtuales a probar su suerte. Las ofertas para jugar son infinitas, desde juegos de cartas como BlackJack y póker, hasta las más variadas y mejores ruletas. Sin embargo, uno de los protagonistas en este país es el juego de las tragamonedas. Se trata de uno de los más jugados, que ofrece el mejor entretenimiento para los usuarios y las posibilidades de ganar dinero. Además, aunque se trate de un juego donde el azar cumple un papel importante, también se trata de aplicar trucos para maquinas tragamonedas que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

¿Cómo es el juego de las tragamonedas?

Los principiantes en el mundo de las tragamonedas deben hacer algunas consideraciones antes de jugar. En principio, es bueno que sepan que en general casi todas las tragamonedas cuentan con reglas similares, aun cuando cuentan con número de rodillos diferentes o temáticas particulares.

Al inicio de cada juego, lo principal es elegir qué máquina utilizar, y allí escoger la cantidad de dinero que se desea invertir en la apuesta. Luego, es necesario pulsar el botón correspondiente a tirar de la palanca, y allí comenzarán a girar los rodillos. Si el tragamonedas ofrece líneas de pago diversas, se debe marcar cuales son las que el jugador quiere activar. Los tragamonedas más populares y más jugados, que son los más similares a los de las ruletas físicas, en general poseen no más de tres rodillos y líneas de pago escasas.

Técnicas o trucos

Como lo dijimos, las opciones en las máquinas tragamonedas son infinitas de apostar, y estas poseen variaciones. Aunque las reglas son siempre las mismas, las tragamonedas son diferentes en sus estilos, valores, símbolos, y también sobre las líneas de pago. Sobre estas, es necesario hacer una aclaración. Lo cierto es que los diseños de cada máquina dependen también de sus líneas de pago específicas y por lo tanto es importante saber qué ofrece antes de elegir la indicada. Lo mismo sucede con los porcentajes de reembolso o “índice de transferencia”, que cada tragamonedas ofrecerá lo suyo, y es necesario saberlo antes de jugar.

Consejos y consideraciones

Está claro que las ganancias y premios serán mayores en tanto más cantidad de dinero se invierta en las apuestas. Sin embargo, no guarda ninguna relación con la probabilidad. No quiere decir que una apuesta de más dinero devendrá sí o sí en más posibilidades de ganar. Además es necesario que el usuario sepa que no tendrá mayores posibilidades por jugar en la misma máquina, como algunos piensan. Aunque sí es posible que las apuestas online aumenten las ganancias, ya que se estima un 6% más de probabilidad que eso suceda más que en los casinos tradicionales físicos.

Finalmente, como última consideración importante, es la recomendación para fijar el monto o límite de dinero para depositar antes de iniciar el juego. Tener éxitos en las primeras partidas suele provocar un entusiasmo excesivo y hacer aumentar las apuestas, corriendo el riesgo de perder todo el dinero en poco tiempo de juego.

Además, fijar el monto máximo es una forma de revisar las posibilidades económicas de cada jugador, ya que mientras las posibilidades de invertir dinero de algunos apostadores es más amplia, para otros es mucho menor, y cada uno deberá revisar sus capacidades económicas y de inversión.