Considera regidor, irresponsable medida de gobernador Abbott

En respuesta al anuncio del gobernador Greg Abbott para eliminar el uso de cubrebocas a partir del 10 de marzo, el regidor Alberto Torres Jr. lo llamó irresponsable porque sin duda traerá una nueva ola de contagios de Covid, especialmente con la cercanía del Spring Break y el Domingo de Pascua.

“Lo que anunció Abbott es extraordinariamente temerario y peligroso, con las desproporcionadas asignaciones de vacunas y la continua desigualdad de vacuna del Estado, dejando atrás a las comunidades hispanas y fronterizas, más tejanos morirán”, advirtió el Concejal del Distrito 4.

Resaltó que sólo el 8.88 por ciento de los laredenses están vacunados contra el Covid-19 y a nivel estatal, apenas el 6.5 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Supermercado en Laredo seguirá pidiendo Cubrebocas

“No olvidemos que aunque Laredo fue el primer municipio de Texas en imponer restricciones, demostrando al resto del Estado que las mascarillas y otras medidas funcionan y ayudan a bajar la curva del Covid, el Gobernador nos despojó de nuestras facultades y autoridad local y más bien contribuyó a los picos de la pandemia”, aseguró.

Recordó que el Estado de Texas fue una de las últimas entidades en imponer restricciones para reducir el contagio de Covid-19 y fue también uno de los primeros estados en levantar restricciones en la primavera del 2020.

El 22 de mayo del 2020, una semana antes de Memorial Day, el Gobernador eliminó las multas por no usar cubrebocas y abrió todos los bares, lo que ocasionó un rebrote muy fuerte del virus por lo que el 26 de junio se cerraron de nuevo.

“Debemos seguir las recomendaciones de los expertos, no podemos bajar la guardia, esta apertura irresponsable en Texas sólo contribuirá a que se propague más el virus, especialmente con las vacaciones de primavera cerca”, expresó.

El regidor Torres pidió a la comunidad usar la mascarilla, practicar el distanciamiento social y evitar riesgos innecesarios.

“No dejes que las acciones del Gobernador nos atrasen, somos más fuertes juntos y a través de la unidad seguiremos avanzando en este tiempo sin precedentes, protégete, protege a tus seres queridos, protege a los demás, obviamente nadie más lo hará”, aseveró.

The Save Our Seniors Program focuses on vaccinating those who are homebound, chairbound, and have no means of transportation. As of now, 1,222 seniors have been vaccinated through this program!#ForMyLaredo #PorMiLaredo pic.twitter.com/zdmbF7Uw2S

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 4, 2021