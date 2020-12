Construirán hotel de lujo en San Antonio ¡Para Perros!

Pet Paradise, una franquicia de cuidado de mascotas con sede en Jacksonville, Florida, comenzará a construir su primera instalación en el área de San Antonio.

La compañía proporcionará alojamiento para mascotas, un campamento de día, servicios de aseo y veterinarios en Stone Oak.

TE PUEDE INTERESAR: Demanda a su novio por no casarse con ella tras 8 años de noviazgo

El desarrollo de casi 2 acres incluirá perreras, césped artificial, piscinas y clínicas veterinarias, contará con hasta 50 miembros del personal con cuidadores en el sitio las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La construcción está programada para comenzar a principios del próximo año con una apertura estimada para principios de 2022. Casey Development, con sede en San Antonio, y la firma Kasper Architects and Associates de Jacksonville conforman el equipo del proyecto.

#ATX and #GTX pet parents: rejoice. Pet Paradise Georgetown is NOW OPEN! 🤠 Book your pet’s FREE first day in Paradise at https://t.co/p0uL2svZId#mypetparadise pic.twitter.com/jFi3SWFxdE

— Pet Paradise (@pparadiseresort) September 30, 2020