Consuelo Duval se quedó sin piel por una mala cirugía plástica (VIDEO)

Consuelo Duval ha estado en boca de todos los últimos días, luego de que un presunto pack de la actriz saliera a la luz. Situación que la propia comediante desmintió en sus redes sociales

Ahora la protagonista de la Familia P. Luche volvió a causar polémica al revelar que se sometió a un procedimiento estético que afectó su salud física y emocional.

Durante el programa Netas Divinas de Unicable, la actriz y conductora detalló los estragos sufridos en su cuerpo luego de someterse a una mala cirugía plástica, que le realizaron luego de tener a sus hijos.

“Yo me operé la panza y las boobies, cuando tuve a mis hijos, porque me vi en una posición como agachada hacia abajo y me vi la panza y dije Santo Cristo Redentor, eso no se ve cuando estoy paradita. Me veía los cachos de piel (…) Dije opérenme ya y luego me operaron de la rechin…”, comentó Consuelo Duval.

La actriz reveló la pesadilla que vivió y destacó que ni siquiera eligió las prótesis que le pondrían en los senos.

“Yo nunca las vi y de repente ya tenía una cosa así ¡Hola las chichotas! Yo le dije (al doctor) encárgate de ponerme muy bonita y muy mal. Me dejó en las manos de su asistente, se le acabó la piel de mi cuerpo, ya no cerraba la herida (…) Dos meses estuve así y a lo que tuve que acostumbrarme fue al nuevo cuerpo cicatrizado, estaban ahí las cicatrices recordándome que era una pende…porque no había tenido cuidado”, explicó.

La comediante relató además la complicada recuperación que tuvo tras la cirugía, pues aseguró que no podría caminar bien y tampoco levantarse por completo.