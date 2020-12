Contagios de Covid en Laredo siguen en aumento

La Ciudad de Laredo continúa en aumento en cuanto a la transmisión del virus, ayer registró 228 nuevos contagios y una muerte asociada al Covid-19, sumando de esta manera 21 mil 496 positivos y 419 defunciones en el transcurso de la pandemia.

Del total de diagnóstico, se han llevado a cabo 137 mil 367 pruebas se consideran recuperados ya 19 mil 681, mientras que mil 396 aún tienen el virus, y de estos últimos, 145 se encuentran hospitalizados.

Mientras tanto en Nuevo Laredo se revelaron 18 nuevos contagios de coronavirus, correspondientes a ocho hombres y 10 mujeres, en rango de edades entre los 22 y 62 años de edad, con los que la cifra de diagnósticos positivos asciende a 2 mil 929, de los cuales 2 mil 410 se estiman como recuperados, 178 aún activos y 341 defunciones en el transcurso de la pandemia en la ciudad.

COVID-19 UPDATE (Sat 12/6): Hospitalization rate is at 26.2% (+8 hospitalizations from 12/05) with 48 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/3YGS9WlvcK #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/S7PHaojzLu

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 6, 2020