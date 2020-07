Contingencia Impacta la atención hospitalaria en el sur de Tamaulipas

Compartir esta publicación













La contingencia del coronavirus o covid-19 cambió por completo los protocolos de atención del Hospital Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, ya que ahora la prioridad es evitar riesgos de contagio al interior tanto del personal, como de las personas que se encuentran en el interior siendo pacientes.

Se procura no llegar a tener al mayor número de personas al interior del hospital ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, al igual que en la clínica del IMSS 77 que se encuentra a un costado del mismo.

Cuando anteriormente los familiares de los pacientes podían estar dentro de urgencias o por lo menos fuera del acceso al inmueble, ahora deben de permanecer en la puerta junto a la calle en espera de información o que se les dé entrada para surtir sus medicamentos, aunque esto puede tardar varias horas pero todo para tomar medidas de precaución y evitar contagios.

Se podría contar con la vacuna contra covid-19 en México: Ebrard

Ante las altas temperaturas que se registran en los últimos días previo a la entrada de la canícula, los familiares de los pacientes se protegen del sol con todo tipo de artículos afuera del hospital.

Los horarios para dar respuesta a información de pacientes están pegados en la entrada principal del hospital, sin embargo, no se cumplen para la mayoría de la gente que espera respuestas y prefieren esperar fuera de eso horarios.

Contingencia no permite acceso a personas con regularidad

“Si no lo llaman es que no hay nada relevante de su familiar y todo está bien”, comentan enfermeras a personas que tienen hasta tres días sin saber de su ser querido internado.

La señorita Montserrat, de la colonia Del Pueblo, dio a conocer que al llevar a su mamá al hospital se dieron cuenta que por la misma contingencia ya no ofrecen radiografías a los derechohabientes que no tengan síntomas o sean positivos a coronavirus esto a causado tambien un disgusto entre la gente ya que no se tienen las comodidades que antes se otorgaban.

Afecta el Covid-19 a 50 personas por día en #NuevoLaredo

https://t.co/WY8TdiLOUJ — El Mañana (@ElMananaOnline) July 21, 2020