Cabeza de Vaca contrata al mismo abogado de Raúl Salinas de Gortari y Mario Marín

Alonso Aguilar Zínser es un abogado polémico por participar en casos que impactaron en la opinión pública de México y recientemente fue contratado por Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Es titular del Bufete Aguilar y Quevedo. Entre sus casos más trascendentes es la defensa de Raúl Salinas de Gortari, del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y del ex gobernador de Puebla, Mario Marín.

Aguilar Zínser, el “abogado del diablo”

Aguilar Zinser, quien nació el 1 de diciembre de 1955 en Ciudad de México, es titular del conocido bufete Aguilar y Quevedo.

Alonso estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, movido por una vocación natural de su padre que también era abogado.

Por los diversos asuntos de políticos, le han apodado como “El abogado del Diablo”.

Por ejemplo, el sitio de Internet, Regio.com afirma en su página de internet que Aguilar Zínser representó legalmente al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue acusado por los delitos de peculado y daño contra el patrimonio del estado por desvíos de 3 mil 600 millones de pesos. El abogado recibía 224 mil 400 pesos de gastos de honorarios diarios.

Alonso Aguilar Zínser, dueño del Bufete Aguilar y Quevedo, presume no haber perdido ningún litigio de los que ha llevado. Otros de los casos por los que lo han contratado han sido el de la conductora Paty Chapoy, acusada de violar la Ley Federal del Derecho de Autor en su programa Ventaneando; la de Raúl Salinas de Gortari, acusado de mandar asesinar a su ex cuñado y ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu; del último regente de la Ciudad de México y ex secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal, acusado de peculado por el Gobierno del Distrito Federal; del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, señalado de violar las garantías de la periodista Lydia Cacho; y del fotógrafo Sergio Dorantes Zurita, detenido por el homicidio de su esposa.

La afamada Revista internacional de Negocios Forbes, afirma que cuando menos Alonso Aguilar Zínzer, cobra 500 dólares por hora, unos 9 mil 350 pesos, al tipo de cambio de hoy de 18.70 pesos por dólar.

Casos célebres del Bufete Aguilar y Quevedo

2001 Asume la defensa de Raúl Salinas de Gortari

2006 La SCJ concede amparo en favor de su cliente Espinosa Villarreal

2011 Representa los intereses de Grupo Televisa, en el asunto penal en contra de Paula Cusi

2013 Su despacho toma el caso de ex gobernador de Tabasco Andrés Granier

2016 Toma el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina

