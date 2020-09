Convierten avión en cafetería para viajeros que extrañan volar

Con millones de personas en todo el mundo atrapados en casa debido a la pandemia, los “cafés de avión” en Tailandia están ofreciendo a los clientes la oportunidad de fingir que están en el cielo, y la idea parece haber despegado.

A bordo de un avión comercial retirado en la ciudad costera de Pattaya, los bebedores de café se acomodan en asientos de primera clase y posan para fotos junto a los casilleros superiores.

Tarjetas de embarque en mano, algunos “pasajeros” incluso optan por un recorrido por la cabina.

“Con este café puedo sentarme en primera clase y también perder el tiempo en la cabina pretendiendo ser el capitán del avión”, dijo Thipsuda Faksaithong, a la agencia France-Presse (AFP).

TE PUEDE INTERESAR: Regresan en Italia a escuela tras ser fuertemente golpeados por pandemia

Chalisa Chuensranoi, de 25 años, dijo que su visita fue tan buena como cualquier viaje que hubiera hecho antes de la pandemia, que cerró las fronteras de Tailandia en marzo.

“Sentarme aquí en la sección de primera clase … realmente me da la sensación de estar en un avión, navegando por el aire”, dijo.

En otro café de la sede de la aerolínea nacional Thai Airways en Bangkok, los comensales hambrientos parecen haberse perdido la comida del avión mientras devoran espaguetis a la carbonara y carne de res al estilo tailandés servidos en bandejas de plástico por la tripulación de cabina.

Pero para Intrawut Simapichet, de 38 años, que llegó al café con su esposa y su bebé, la experiencia es más que una comida.

With millions around the world stuck at home due to the pandemic, “plane cafes” in Thailand are offering customers the chance to pretend they are in the sky — and the idea seems to have taken off https://t.co/2bgplFLxfH pic.twitter.com/IywkUdfX27

— AFP news agency (@AFP) September 13, 2020