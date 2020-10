Corea del Norte presenta un nuevo y enorme misil balístico

Corea del Norte dio a conocer lo que los analistas creen que es uno de los misiles balísticos más grandes del mundo, en un desfile militar que celebra el aniversario 75 del Partido de los Trabajadores y que fue transmitido por la televisión estatal el sábado.

TE PODRIA INTERESAR: Esto costó la atención médica a Donald Trump tras ser positivo a Covid-19

La enorme arma fue transportada por un camión de 11 ejes en el punto culminante de la ceremonia de casi dos horas y el desfile militar en la capital de Pyongyang.

Los analistas indican que se desconoce si el nuevo misil ha sido probado, pero un arma más grande permitiría a Corea del Norte colocarle múltiples ojivas, aumentando la amenaza que representaría para cualquier enemigo objetivo.

«El misil de combustible líquido *móvil de carretera* más grande del mundo, para ser claros», tuiteó Ankit Panda, investigador principal del Programa de Política Nuclear del Carnegie Endowment for International Peace.

Largest *road-mobile* liquid-fueled missile anywhere, to be clear. https://t.co/c4Y43cXOcH

— Ankit Panda (@nktpnd) October 10, 2020