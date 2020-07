Coronavirus COVID-19 si complica enfermedades cardiovasculares

Compartir esta publicación













Cuando el coronavirus es considerado una infección respiratoria, adquirirla aumenta el riesgo de presentar una afectación en el sistema cardiovascular, al mismo tiempo tener una enfermedad cardíaca o vascular previa aumentaría el riesgo de complicaciones al adquirir la nueva infección por SARS-CoV-2 o coronavirus, de acuerdo con las observaciones realizadas por el cardiólogo Oswaldo Uriarte, también hizo distintas recomendaciones al padecer coronavirus o tener alguna enfermedad cardiovascular que afecte el sistema respiratorio.

COVID-19 agrava enfermedades cardiovasculares

Enfermedades que agravan el COVID-19

Para el doctor y especialista en cardiología Oswaldo Arturo Lagunas Uriarte, el coronavirus actualmente como infección respiratoria y sistémica, por todas sus particularidades, ha venido a mostrar el estado de salud general de los mexicanos, en sí una población en riesgo, pues padecer COVID-19 de manera grave y peligrosa para muchos podría ser mortal debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas en la población, que a la vez complican o favorecen las enfermedades cardiovasculares que padecen o podrían padecer.

De acuerdo con el especialista, alrededor del 70 por ciento de la población mexicana tiene obesidad, y hace más de una década competimos con Estados Unidos por el primer lugar en todo el mundo.

Este padecimiento facilita que se presenten disfunciones cardíacas, como la hipertensión, que en el caso de nuestro país que se presenta en más del 20 por ciento de los mexicanos, quienes tienen una tasa mayor de fallecimiento por ataques cardíacos que el resto de la población mundial, y además son personas jóvenes, de entre 30 y 40 años, quienes también se ven afectados por las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, las deficiencias cardíacas y los ataques al corazón.

COVID-19 agrava enfermedades cardiovasculares

De acuerdo con el especialista en cardiología, la fisiopatología de la COVID-19 es algo que todavía está en descubrimiento, pero ya se sabe que quienes padecen enfermedades cardiovasculares (ECV) son más proclives a presentar complicaciones de gravedad al adquirir la infección viral.

En un estudio publicado en la Revista del Colegio Americano de Cardiología (Journal of the American College of Cardiology), Elissa Driggin y sus colaboradores describen que, en más de 1500 pacientes en cuidados intensivos, alrededor del 17.1 por ciento padecía hipertensión, un 16 por ciento padecía alguna enfermedad cardiaca y cerebrovascular, y 9.7 por ciento de ellos tenía diabetes.