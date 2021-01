Coronavirus, imparable en Laredo, Texas: 556 nuevos casos

LAREDO, TX.- Por segundo día consecutivo la pandemia de coronavirus hizo sentir todo su poder en Laredo al reportarse ayer 556 nuevos contagios, la segunda cifra más alta desde marzo del 2020.

El reporte del Departamento de Salud indicó que el jueves se registraron 479 nuevos casos y ayer fueron 556 para sumar mil 035 en 48 horas.

El 12 de diciembre se reportaron 569 contagios de coronavirus para ser el récord desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020.

TE PUEDE INTERESAR: COVID-19: Seis fallecimientos y 45 nuevos casos en Nuevo Laredo

El informe del Departamento de Salud indicó que hasta ahora se han hecho 205 mil 205 pruebas para detectar el virus con 28 mil 721 casos positivos.

El reporte añadió que mil 247 personas tienen el virus activo y 26 mil 948 ya se recuperaron de la enfermedad.

Además se reportó una cifra récord de 228 personas hospitalizadas de las que 64 están internadas en cuidados intensivos y la tasa hospitalaria bajó a un 28.9 por ciento.

Respecto a decesos ayer se reportó una muerte más en un hombre de 60 años para llegar a 526 desde marzo del año pasado.

COVID-19 UPDATE (01/08): Hospitalization rate is at 28.99% (+12 hospitalizations from 01/07) with 64 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/hRQHb5SCMF #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/OX5sRhGY1Y

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 8, 2021