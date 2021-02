Día negro en Laredo, Texas: 18 muertes por Covid-19

LAREDO, TX.- Siguen los días “negros” en Laredo debido a la pandemia de Covid-19 y por segundo día en la semana se reportaron 18 fallecimientos para llegar a 43 en apenas cuatro días transcurridos en febrero.

El día 2 también se registraron 18 decesos y el miércoles fueron otras siete muertes mientras ese jueves las autoridades de salud informaron de otros 18 fallecimientos, entre ellos otro joven de poco más de 20 años de edad.

De las 18 muertes, algunas de ellas registradas a fines de enero y una en diciembre pero que no se habían reportado, 14 corresponden a personas del sexo masculino entre los 20 a los 80 años de edad mientras cuatro casos fueron mujeres de 70 a 90 años.

Con estos 18 casos mortales más Laredo registra ya 675 defunciones desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

En el renglón de nuevos contagios, se registraron 162 al elevarse la cifra de 40 mil 818 el miércoles a 40 mil 980 este jueves.

NOTE: Reported deaths did not all occur in one single day.

🚨COVID-19 update (02/04): Hospitalization rate is at 38.78% (-2 hospitalizations from 02/03) with 70 patients in ICU.

It may not affect you directly, but it may affect those who are fighting this war. Stay home, #ForMyLaredo. pic.twitter.com/MFJtvvBWjY

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 4, 2021