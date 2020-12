Mata coronavirus a 6 más en Laredo

La pandemia de Covid-19 volvió a atacar con fuerza a Laredo, luego de un leve respiro el lunes; ayer se reportaron 261 nuevos contagios y seis defunciones por el coronavirus -tres hombres y tres mujeres de edad avanzada-.

El Departamento de Salud informó que la cifra de casos positivos subió de 21 mil 587 el lunes a 21 mil 848 el martes, mientras la cantidad de personas con el virus activo bajó de mil 472 el lunes a mil 462, el martes.

Oficiales de salubridad reportaron además el deceso de seis personas más a consecuencia de las complicaciones del virus.

Tres de los muertos fueron hombres de 50, 70 y 80 años, mientras las tres mujeres tenían entre 70 y 80 años. Con estas seis defunciones ya son 426 desde que comenzó la pandemia en marzo.

Nuevo Laredo continúa registrando casos positivos relacionados con Covid-19, ayer según cifras de la Secretaría de Salud, la ciudad registró tres nuevos casos de contagios, lo que aumenta el número de personas contagiadas a 2 mil 937 hasta la fecha, de los que 139 están activos.

De los tres nuevos contagios presentados, uno se registró en una mujer de 68 años y dos hombres, de 38 y 49 años. Hasta el momento no se han presentado personas fallecidas por causas atribuidas al coronavirus, por lo que la cantidad se mantiene en 341 defunciones.

COVID-19 UPDATE (12/8): Hospitalization rate is at 29.9% (+1 from 12/7) with 48 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/wL0waVGBaa #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/LZyuLFYy4B

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 8, 2020