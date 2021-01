México llegaría a 600 mil muertes por Covid-19: científico de la UNAM

Compartir esta publicación













Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM indicó que los contagios y muertes en México por COVID-19 continuarán en crecimiento.

La emergencia sanitaria en México, provocada por el coronavirus, se ha agudizado durante los últimos meses y los contagios y las muertes van a la alza. Prácticamente a diario se rompe un nuevo récord en las cifras de contagios y muertes.

El académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM indicó durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, en su programa transmitido por Radio Fórmula, que las muertes reales por la Covid-19 podrían llegar a ser hasta 600.000 en todo el país.

Erdely dijo que esta cifra no debería ser una sorpresa, y que el cálculo es resultado de multiplicar las muertes registradas por la Secretaría de Salud (SSa) por un factor de 2,5 veces, puesto que las cifras reales son difícil de conocer, pues muchas personas que padecen de Covid-19 no son registradas por las instituciones nacionales debido a que no son atendidas en hospitales, pues muchos se encuentran saturados o reconvertidos para la atención de la COVID-19.

El especialista sugirió que para procurar frenar la ola de contagios y decesos, el país debe generar una nueva estrategia de salud para combatir la pandemia de coronavirus, así como acelerar la campaña de vacunación.

Además detalló que una medida efectiva podría ser medir los niveles de dióxido de carbono en los lugares públicos donde las personas conviven con el objetivo de saber el nivel de riesgo de infección que existe en el edificio, pues una de las formas más comunes de contagio es por el aire exhalado de una persona enferma, el cual podría infectar a otra persona.

“Para ello, es necesario comprar un aparato y colocarlo en un lugar cerrado, hay varios estudios que nos dicen que un nivel seguro es abajo de 700 partes por millón, un riesgo medio es de 700 a mil partes por millón y un riesgo más elevado es arriba de mil partes por millón”, sentenció.