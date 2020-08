Reportan Laredos 20 muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer la muerte de 11 personas por causas atribuibles al Covid-19 en Nuevo Laredo, sumando de esta manera 266 defunciones en lo que va de la pandemia en la ciudad. En Laredo fallecieron 9.

En el Hospital General de Zona 11 del IMSS fallecieron seis mujeres de 47, 48, dos de 51, 68 y 77 años, así como cuatro hombres de 55, 58, 73 y 79 años, mientras que en el Hospital General Solidaridad pasó a mejor vida un varón de 53 años.

En la última jornada la SST reveló 15 nuevos contagios de Covid-19 -en dos reportes-, correspondientes a doce mujeres y tres hombres en un rango de edades de 24 a 94 años.

Con las cifras anteriores suman mil 946 positivos de los cuales el 74.1% (1443) ya se han recuperado, 13.6% (266) siguen activos y representan un riesgo de contagio, mientras que del total de diagnosticados oficialmente, han perdido la batalla el 13.6% por Sars Cov-2.

#COVID19Update 8/17-As of 12pm –25948 people have been tested; 9646 are positive (1997 active); 7447 have recovered (est); & 202 have died. 174 hospitalized (72 ICU) The Health Department will no longer be reporting the pending & negative count. More info: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/rqAvRGSC6f

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 17, 2020