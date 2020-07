¿Dónde surgió el corrido ‘Juan Ramos’, El Jefe de Nuevo Laredo? VIDEO

Compartir esta publicación













Juan Ramos Flores es un músico y compositor de la región, actualmente vive en el ejido Miguel Alemán, sus días los dedica a trabajar la tierra en la que siembra diferentes alimentos y también cría animalitos de campo el lema d donde Juan Ramos es “aquí no hay hambre para el que trabaja la tierra” y asi son los días del compositor del corrido “Juan Ramos” que para algunos despistados es “Jefe de Nuevo Laredo“

En el ranchito ‘El Traje’ a la orilla del Río Bravo ahi recibe don Juan a quien lo visita, siempre con una sonrisa hay quienes llegan improvisadamente y tienen el honor de oír al compositor tocando el acordeón debajo un árbol. En el pequeño rancho uno puede encontrar criadero de cabritos, de pollos, cerdos, en pequeñas cantidades. Don Juan Ramos también siembra maíz, frijol, hortalizas y frutas como sandías, melones, calabazas y sorgo o caña forrajera.

Don Juan Ramos Flores nació en el mismo ejido el 24 de junio de 1944, es un hombre sencillo y recio de mirada tranquila, se autodenomina compositor, músico, agricultor, ganadero y amigo. Salió de su ejido en 1961 y regresó hace más de una década a su ranchito El Traje, y desde entonces se hace cargo de los cárcamos de agua, además de que se dedica a la siembra.

Juan Ramos inició como músico en el kiosko de Colombia, Nuevo León y recuerda muy bien el lugar, iluminado con lámparas de gas, en donde tocó con su padre, Andrés Ramos, en la boda de un general. Ramos contrajo nupcias con Olga Ramos, tuvieron ocho hijos con quienes formó un grupo musical que tuvo buen éxito, sus hijos Georgina, Marisol, Sonia, Belinda, Jay, Juan Jr., Andrés y Jonathan, lo acompañaban, pero por desgracia, Jonathan murió un 25 de diciembre.

Este episodio ocasionó que Juan Ramos cayera en depresión y fue por recomendación médica que se refugió en su rancho, por problemas cardíacos. Tras la muerte de su hijo le preguntaron si le compondría una canción y fue entre sueños que oyó que su hijo le pidió que le cantara una canción que le había hecho y así fue, cargando su acordeón realizó El Show Tiene que Continuar.

En una pequeña capilla dentro de su propiedad permanecen las cenizas de su hijo y otros de sus seres queridos.

Algunos éxitos musicales de Juan Ramos son Jefe de Nuevo Laredo(El corrido de Juan Ramos), interpretada por Ramón Ayala y los Bravos del Norte, La Suegra y otros más.

Llegó a compartir escenario con Dámaso Pérez Prado La Morsa, Rigo Tovar, Javier Pazos, Cornelio Reyna, Relámpagos del Norte, Juan Salazar, Pedro y Helena, Miky Lauren, Eulalio González, Piporro, Charro Avitia y de esto tiene constancia en un muro de nueve metros, pues cuenta con entrevistas realizadas en Estados Unidos en el canal 37 de Los Ángeles, así como con Johnny Canales. Por años se ha dedicado a beneficiar al ejido y lo ha tomado como terapia ocupacional.

Una de sus joyas musicales es de las más populares en la región es el corrido “Juan Ramos” interpretada principalmente por Ramón Ayala y los Bravos del Norte, Luis y Julián entre otros y de ahi gran variedad de bandas y cantantes la han interpretado.

Por último agregamos que la historia que cuenta el famoso corrido es ficticia pues los hechos solo se basaron en la obra del autor Juan Ramos, asi que seguramente muchos pensaron que existian los personajes, pero en esta ocasión no.

Letra del corrido “Juan Ramos” del compositor Juan Ramos Flores

Jefe de Nuevo Laredo

que pronto se le olvido

que andábamos de pateros

hace tiempo usted y yo

gastándonos el dinero

traicionando a la nación.

Hoy porque trae uniforme

y trae la ley en sus manos

se olvida que soy el hombre

que una vez le dio la mano

cuando en la barca en que andaba

se volcó y se andaba ahogando.

No me recuerdes pasados

ya tengo mucho dinero

ni me importa el contrabando

ahora tengo muy buen puesto

te iba a llevar prisionero

pero te prefiero muerto.

Sabe que estoy desarmado

de eso no tenga pendiente

con morirme había soñado

en las manos de un valiente

y que se gane otro grado

pa’ lucirlo ante su gente.

Echo mano a su pistola

matándolo a sangre fría

cayo bien muerto Juan Ramos

y en su rostro se veía

como si se estaba riendo

de lo que nunca creía.

Después que ya lo mato

se quedo muy pensativo

y se apunto al corazón

también pegándose un tiro

para que quiero la vida

si he matado a un buen amigo.