Cortarán agua y luz a quienes organicen fiestas durante la pandemia en L.A.

En Los Ángeles quieren bajar la cifra de contagiados aunque esto implique tomas medidas más duras como la de cortar los servicios de luz y agua a personas o negocios que organicen fiestas o violen las órdenes de salud pública.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que autorizará interrumpir el servicio de agua y electricidad en las casas o negocios en los que se realicen fiestas grandes durante la pandemia, esto como medida para frenar los contagios.

La medida, programada para comenzar el viernes, se une a la anunciada antes por el Condado de Los Ángeles y que consiste en aplicar multas o incluso realizar arrestos a quienes incurran en este tipo de actividades.

El tema de las fiestas en el sur de California ha cobrado mayor atención luego de una realizada en Beverly Hills con alrededor de 200 personas y en la que hubo un tiroteo mortal.

Garcetti explicó que el Departamento de Agua y Electricidad (DWP por sus siglas en inglés) tendrá autorizado suspender sus servicios en las propiedades donde se efectúe una fiesta una vez que la Policía verifique la situación y lo reporte a DWP, y dijo que la suspensión del servicio ocurriría durante las siguientes 48 horas.

“Estas grandes fiestas en casas se han convertido, en esencia, en clubes nocturnos en las colinas”, dijo Garcetti aludiendo a las colinas de Hollywood y alrededores.

El alcalde dijo que la medida es para evitar fiestas masivas y no aplica en pequeñas reuniones en hogares.

El Condado de Los Ángeles reportó el miércoles 2,347 nuevos casos de coronavirus y 68 fallecimientos.

En total, se han registrado en el condado 197,912 casos de COVID-19, por lo que es cuestión de horas para que la cifra llegue a los 20,000 casos, mientras que el número de muertos está muy cerca de los 5,000.

