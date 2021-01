Covid-19: Mundo superará 100 millones de casos a final de enero, dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el mundo rebase los 100 millones de casos de COVID-19 a finales del mes de enero.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, expuso que más de dos millones de personas han muerto debido a la enfermedad y se prevé que a finales de enero lleguemos a los 100 millones de casos de COVID-19 a nivel mundial,

De acuerdo con la OMS, en todo el mundo, hasta el momento se han confirmado 96 millones 12 mil 792 casos de coronavirus y han muerto 2 millones 75 mil 870 personas.

Al inaugurar la segunda reunión extraordinaria del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización, el doctor Tedros celebró el rápido desarrollo y aplicación de vacunas contra COVID-19, pero enfatizó que estas no reemplazan las medidas sanitarias impuestas.

Insistió en que medidas como el uso de cubrebocas y la distancia social son especialmente importantes ante la aparición de variantes de propagación rápida.

Sobre las vacunas, el director de la OMS detalló que su aplicación ya se lleva a cabo en más de 50 países y que el mecanismo COVAX está preparado para ponerse en marcha.

Es necesario realizar investigaciones programáticas para estudiar estrategias de vacunación y determinar cómo potenciar al máximo el impacto de las vacunas y llegar a todas las comunidades de forma equitativa”, dijo.

