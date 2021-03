COVID-19: Apoyan alumnos de LC y TAMIU en aplicar vacunas

Estudiantes de carreras de salud en el Colegio de Laredo (LC) y de la universidad de TAMIU han hecho la diferencia en la lucha contra el Covid-19 en esta comunidad, uniéndose de manera voluntaria al programa de vacunación.

Apenas hace un par de días los estudiantes de LC aplicaron 300 vacunas en las instalaciones del campus sur.

Ellos colaboran con el Departamento de Salud en un gran esfuerzo para combatir la incidencia de Covid en esta población que vivió momentos muy difíciles en diciembre y enero con un gran número de contagios y muertes.

En este esfuerzo se incluyen estudiantes de enfermería, de servicios de emergencia, de terapia ocupacional, de asistentes de terapia física, de radiología y de asistentes médicos, todos ellos supervisados por maestros.

Los alumnos y los maestros ya aplicaron más de 400 vacunas tanto en Laredo como el Zapata y además han ayudado a realizar la documentación y el trabajo logístico para que las vacunaciones sean todo un éxito.

“Los programas de salud de LC están muy orgullosos de poder servir a la comunidad, es un honor que LC promueva una mejor calidad de servicios de salud y quiero agradecer a la administración y a la mesa directiva por el apoyo que han dado a esta iniciativa”, dijo la doctora Diana Miller, decano de los programas de enfermería y ciencias de la salud en LC.

Destacó que este trabajo conjunto para combatir el Covid-19 ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de colaborar entre agencias de la salud para brindar una mejor protección a toda la comunidad.

Además de dar su trabajo voluntario y adquirir experiencia, los estudiantes obtienen crédito para sus horas de práctica.

“La ejemplar dedicación de nuestros maestros y estudiantes han hecho que los programas de salud de LC obtengan los niveles más alto en diversas áreas en toda la nación, estamos enseñándoles a nuestros estudiantes no sólo aspectos académicos sino la importancia de trabajar unidos contra la adversidad”, dijo el Doctor Ricardo Solís, Presidente de LC.

DECIDIDOS

Por su parte, unos 120 estudiantes de carreras de campos de la salud en la universidad de TAMIU se unieron de manera decidida a la lucha contra el Covid participando en diferentes clínicas de vacunación masiva.

Encabezados por el Doctor Marivic Torregosa, decano de carreras de salud y de enfermería, los jóvenes han participado en clínicas realizadas no sólo en el campus de TAMIU sino también en la escuela Nixon así como en Rio Bravo y El Cenizo.

*** UPDATE *** Tuesday’s vaccinations will be available from 10 AM to 2 PM. New schedule for those that received their first dose at:

a. 1 PM –> Now 10 AM

b. 2 PM –> Now 11 AM

c. 3 PM –> Now Noon

d. 4 PM –> Now 1 PM

Review your inbox or text messages for your confirmation https://t.co/kTs40adngr

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 27, 2021