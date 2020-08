Afecta Covid-19 gran cantidad de niños en Tamaulipas

Compartir esta publicación













La pandemia del coronavirus en Tamaulipas afectó a 163 niños y niñas de días de nacidos hasta los 10 años de edad de los cuales en 14 casos provocaron la muerte del menor de edad.

De acuerdo con información consultada en la base de datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal las muertes de niños en Tamaulipas provocadas por coronavirus fueron en pacientes de meses de nacidos hasta los 6 años.

La primer muerte de un menor de edad se registró el 10 de abril donde la afectada fue a una niña de 6 años de edad residente del municipio de Matamoros.

Del total de casos de menores de edad que perdieron la vida a causa del

coronavirus, en 8 fueron a niñas y niños con semanas o meses de nacidos, en 4 casos con un año de edad y en uno más con 3 años.

La frontera es la zona del Estado que registra la mayor cantidad de casos de

menores de edad con coronavirus, en donde se encuentran los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso.

De los 163 casos registrados por las autoridades de niños con coronavirus, en 4, el menor de edad desarrolló neumonía, de estos en uno requirió ser entubado, obteniendo un resultado satisfactorio.

Los síntomas de coronavirus son iguales para los menores de edad que las personas adultas, sin embargo en los niños se registra una recuperación en menor tiempo que a diferencia de las personas mayores de 20 años.

POSITIVOS 34

En Victoria las autoridades de salud federal registraron 34 casos positivos de niños de 0 a 10 años de edad con coronavirus, hasta el momento no se han registrado muertes por esta enfermedad en este sector de la población.

Entre los casos positivos de Covid-19 se encuentra el de un niño con días de nacido que fue diagnosticado con coronavirus en Ciudad Victoria lo que lo convierte en el paciente más joven desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con datos consultados en el informe diario emitido por la Secretaría de Salud de Tamaulipas además del menor de edad también se diagnóstico a la paciente con más edad con 94 años en el municipio de Altamira.

Tampico Alto: De día acatan medidas; de noche realizan fiestas…………

Pese a que por el día se siguen todas las recomendaciones emitidas por el Sector Salud para evitar contagios, por las noches se organizan peleas de gallos y bailes en donde incluso el alcalde Adrián Domínguez Rangel asiste e incluso, se embriaga con los asistentes.

Fue la noche del domingo que el jefe de la comuna asistió a un festejo en el que hubo pelea de gallos y música en vivo.

En uno de los videos, el alcalde canta al micrófono acompañado de un grupo musical, y con un bote de cerveza en la mano.

El festejo se llevó a cabo el domingo por la noche en una colonia en donde hubo más de 300 asistentes, la mayoría sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

Reportan autoridades descenso en casos de covid en la última semana

Por Ángel García

Las autoridades federales de salud registraron un leve descenso en los casos confirmados de coronavirus en la última semana.

De acuerdo con información emitida en la conferencia vespertina sobre coronavirus realizada por autoridades de salud federal los casos confirmados de coronavirus registraron un descenso de un 10 por ciento en la última semana.

Lo que aumento en la última semana fue la cantidad de casos sospechosos, los cual fue del 10 por ciento lo que equivale a mas de mil casos.

A nivel municipal durante el transcurso de la pandemia Tampico es el que registró la tasa más alta de Covid, con 140 casos por cada 100 mil habitantes, esto entre la semana epidemiológica 27 y 28 de un total de 30 hasta el momento.

En Reynosa el punto más alto se registró hace seis semanas, donde la tasa fue de 119 casos por cada 100 mil habitantes, de ahí hasta ahora ha bajado de forma gradual la cantidad de casos llegando a marcar 40 por cada 100 mil habitantes en la última semana.

De los municipios tamaulipecos que aún no cuentan con una disminución en sus casos es Nuevo Laredo con una tasa de 50 personas por cada 100 mil habitantes tal como lo indican las autoridades federales de salud.

En total en el estado se tienen registrados 13 mil 976 personas que se recuperaron del coronavirus, cifra que va en disminución desde hace mas de dos semanas.

La recomendación por parte de las autoridades a la población es que a pesar de contar con números a la baja no reducir las medidas de precaución dictadas desde el inicio de la pandemia.

Otra de las recomendaciones es mantenerse en casa, no salir si no es necesario en especial las personas con padecimientos previos comp diabetes hipertensión o de la tercera edad, tambien no salir a la calle en caso de contar con sintomas de coronavirus.