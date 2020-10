Fallecen en 24 horas 5 por Covid-19 en Laredo

LAREDO, TEXAS.- Aunque sólo se registraron 11 nuevos contagios de Covid-19 de domingo para lunes, la cifra de muertes creció de 310 a 315 al reportarse cinco nuevos decesos en las últimas 24 horas.Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que el domingo se reportaron 14 mil 145 casos positivos y ayer fueron 14 mil 156, es decir, sólo fueron 11 nuevos contagios.

Sin embargo, la lista de fallecimientos creció de 310 el domingo a 315 este lunes tras reportarse la muerte de tres hombres y dos mujeres.Las víctimas del sexo masculino fueron entre los 50 y los 70 años de edad mientras las mujeres fueron una de poco más de 50 años y la otra de 70 años.

También se informó que hasta ayer, se han hecho en Laredo un total de 59 mil 170 pruebas con saldo de 14 mil 156 pacientes po-sitivos de los cuales 660 tienen el virus activo y un total de 13 mil 181 se han recuperado de la enfermedad.

Mientras tanto en Nuevo Laredo se dieron a conocer de manera oficiosa cuatro nuevos contagios de Covid-19 en tres mujeres (47, 48 y 51) y un hombre (54), según el último reporte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.Con las cifras anteriores suman ya 2 mil 355 pacientes diag-nosticados como positivos en el transcurso de la pandemia, 2 mil 35 de ellos ya recuperados y 72 aún activos, mientras que 248 han perdido la vida por causas atribuibles al coronavirus en la ciudad.

#CityofLaredo #COVID19Update 10/2 – As of 12:00 p.m. – 59,170 people have been tested; 14,156 are positive (660 active); 13,181 have recovered (estimated); and 315 died. 77 are hospitalized (43 ICU). For more information: https://t.co/scLf7UZRZ3 #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/9mOAk70Z0u

— City of Laredo (@cityoflaredo) October 5, 2020