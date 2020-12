Récord de casos de Covid-19 en Laredo, Texas; 569 en 24 horas

La pandemia de Covid-19 mantuvo ayer su avance implacable en Laredo, Texas al establecer un récord de contagios con 569 reportados en 24 horas además de otras cinco defunciones, para llegar a 11 en dos días.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud en Laredo, dijo la semana pasada que los siguientes 15 días serían los peores desde que comenzó la pandemia en marzo, y desde entonces, los casos van a la alza, pero ayer se llegó a una cifra jamás alcanzada con 569 casos positivos.

TE PUEDE INTERESAR: Evite ser presa fácil de fraude por compras en internet

Además, se reportaron otras cinco muertes de personas afectadas por el Covid-19 en Laredo, Texas para registrar 11 en dos días y 431 desde el inicio de la pandemia en marzo.

Las autoridades de salud en Laredo informaron que se han aplicado 142 mil 957 pruebas de Covid-19 en la comunidad y de esta cantidad, 22 mil 417 han sido positivos, mientras 20 mil 330 ya lograron recuperarse de la enfermedad del coronavirus y mil 656 tienen el virus activo.

TE PUEDE INTERESAR: Males cardíacos, principal causa de muerte en Nuevo Laredo

COVID-19 UPDATE (12/9): Hospitalization rate is at 33.3% (-17 hospitalizations from 12/8) with 49 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/rs0ljG6RtJ

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 9, 2020