Covid-19: Hubo 3 decesos más en Laredos

LAREDO, TX.- Por segundo día consecutivo fueron sólo 3 nuevos contagios de Covid-19 reportados en un día y apenas una muerte.

El reporte del Departamento de Salud agregó además que la cifra de personas hospitalizadas cayó de manera dramática de 260 hace un mes a sólo 83 ayer domingo, 40 de ellos en las unidades de cuidados intensivos y la tasa hospitalaria fue del 18.33 por ciento.

En cuanto a los casos de Covid-19, las autoridades estiman que la incidencia de contagios va de plano a la baja y ayer se reportaron solo tres casos para llegar a 42 mil 489, con un total de 187 con el virus activo y 41 mil 531 recuperados. Respecto a los decesos, se registró apenas la muerte de un hombre de 50 años para llegar a 771 desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado.

Nuevo Laredo por su parte dio a conocer -a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas- ocho nuevos contagios y 2 defunciones asociadas al Covid-19 con las que la cifra total de fallecimiento asciende a 671 desde el inicio de la pandemia, 201 de ellas correspondientes a lo que va del año, mientras que la cantidad de positivos alcanzó ayer 4 mil 742 casos.

