COVID-19: En Laredo hubo 414 casos y un muerto

LAREDO, TX.- Siguió la racha de más de 400 contagios diarios de Covid-19 en la ciudad al reportarse ayer domingo otros 414 nuevos casos.

El reporte del Departamento de Salud indicó que la cifra de positivos subió de 29 mil 187 el sábado a 29 mil 601 el domingo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿A qué ciudades puedes ir en el centro de Texas para ver la primera gran nevada del año?

También se informó que mil 224 personas tienen el virus activo y 27 mil 849 ya se recuperaron de la enfermedad Covid-19.

El reporte agregó que ayer estaban internadas 224 personas en los hospitales, 68 de ellas en cuidados intensivos.

MUERE JOVEN MUJER

Se informó además que se reportó la muerte de una mujer de 20 años para llegar a 528 defunciones desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020.

COVID-19 UPDATE (01/10) Hospitalization rate is at 44.53% (+4 hospitalizations from 01/09) with 68 patients in the ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/hRQHb5SCMF #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/70R09GhdgH

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 10, 2021