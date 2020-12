COVID-19: Reportan 9 muertes más en los Laredos

A dos días de Navidad, la pandemia del Covid-19 arreció en Laredo y ayer se reportaron seis fallecimientos más, además de 348 nuevos contagios.

El reporte del Departamento de Salud indicó que las seis muertes corresponden a cuatro mujeres entre los 60 y 90 años, además de dos hombres de 60 y 70 años, quienes perdieron la batalla contra la enfermedad. Con esta cifra van 69 defunciones durante diciembre y un total de 480 desde que inició la pandemia.

TE PUEDE INTERESAR: Intensificarán la vigilancia

Respecto a los casos positivos, se reportaron 348 nuevos contagios en la comunidad al subir de 24 mil 567 el lunes a 24 mil 915 el martes.

Mientras que en Nuevo Laredo, la Secretaría de Salud reportó 13 nuevos contagios y la pérdida de tres vidas por Covid-19, cifras que en las últimas semanas han ido en aumento, pues a diario la Unidad Covid y el Hospital del IMSS reportan hasta cuatro ingresos por la enfermedad.

Hasta el 22 de diciembre, la cifra oficial en Tamaulipas es de 38 mil 837 positivos acumulados, de los que 33 mil 663 se han recuperado y han muerto 3 mil 239.

On Wednesday, January 06, 2021, the City of Laredo and Council Member for District 6, Dr. Marte Martinez, will be hosting a free brush and bulky item collection service! https://t.co/dQtZC71rAZ

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 22, 2020