Día mortal para los dos Laredos: 18 muertos por COVID-19

Para los dos Laredos, la última jornada fue de luto, pues se reportaron entre ambas ciudades al menos 18 fallecimientos por causas atribuibles al Covid-19, siendo julio el mes más mortal y de mayor contagio.

En Laredo, una impresionante cifra récord de 13 muertes por coronavirus se reportaron ayer por las autoridades de salud en Laredo en un solo día, elevando la cifra de defunciones por Covid-19 a 84, de las que 59 se han registrado en el mes de julio.

TE PUEDE INTERESAR: Mata Covid-19 a cinco personas más en Laredo, Texas

Al mediodía oficiales municipales informaron de seis decesos, entre ellos dos residentes de asilos locales, uno de ellos un hombre de 100 años.

En la lista de seis muertes reportadas al mediodía del miércoles se incluyeron un hombre de 80, una mujer de 90, un hombre de 70, los tres fallecidos en el Centro Médico de Laredo.

#COVID19Update 7/22- As of 12pm – 14,818 people have been tested; 4,472 are positive (3,270 active); 9,341 are negative; 1,005 are pending; 1,125 have recovered; and 77 have passed. 160 remain hospitalized with 64 in the ICU #CityofLaredo

For more info: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/ee0Nr4oicO

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 22, 2020