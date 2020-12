COVID-19, imparable: Fallecen otros 6 en Laredo, Texas

La ola de muertes por Covid-19 en Laredo, Texas sigue imparable y ayer se reportaron seis decesos más, para llegar a 17 en los últimos tres días y a 458 desde que comenzó la pandemia en marzo.

El reporte de las autoridades del Departamento de Salud indicó que las nuevas víctimas del virus en Laredo son tres hombres y tres mujeres; los tres varones tenían entre 40 y 70 años y las tres mujeres eran de 60 a 70 años.

Con estos seis nuevos fallecimientos reportados ayer por oficiales de salud, ya son 47 muertes en los primeros 15 días de diciembre, en camino a superar posiblemente los 102 decesos de julio, aunque el récord es de 117 en agosto.

El reporte estableció que ayer se presentaron 160 nuevos contagios al subir de 22 mil 971 el lunes a 23 mil 131 el martes, con un total de 21 mil 590 personas recuperadas y mil 083 con el virus activo.

Oficiales de salud informaron además que hay 142 pacientes internados en los hospitales y de esta cifra, 49 están en cuidados intensivos y la tasa hospitalaria fue calculada ayer en un 30.7%, una de las más altas en el Estado de Texas.

Mientras tanto, en Nuevo Laredo se revelaron ocho nuevos contagios de Covid-19 en igual número de hombres, en un rango de edades de 42 a 73 años.

