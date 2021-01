COVID-19: Siguen muertes por el coronavirus en Laredo; hubo 7

LarEdo, TX.- El tercer día del nuevo año fue fatal para la comunidad de Laredo al reportarse este domingo 7 fallecimientos y 176 nuevos contagios de Covid-19.

El reporte del Departamento de Salud indicó que ayer se registraron cinco muertes de hombres entre los 40 y los 90 años además de dos mujeres de 60 y 70 años. Con estos decesos ya son 516 desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020.

El informe agregó además que mientras el sábado había 27 mil 33 casos positivos de covid-19, la cifra creció a 27 mil 209 este domingo, es decir, 176 nuevos contagios.

Las autoridades informaron que se han hecho 188 mil 561 pruebas del virus y hay poco más de mil 200 personas con el virus activo mientras 26 mil 53 ya se recuperaron de la enfermedad. Oficiales de salud insistieron en la necesidad de utilizar cubre bocas, respetar la distancia social y evitar las reuniones para reducir la incidencia de contagios.

Mientras tanto el último reporte de Covid-19 de la Secretaría de Salud de Tamaulipas no reveló cifras correspondientes a Nuevo Laredo, aunque durante los dos primeros días del año se dieron a conocer 20 defunciones y 76 nuevos contagios.

COVID-19 UPDATE(01/03/21): Hospitalization rate is at 38.78% (+17 hospitalizations from 01/02) with 67 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For more information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/GHrBWnTHvF

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 4, 2021