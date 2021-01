Covid-19: Registra Laredo, Texas mil 22 casos en un día

Otros mil 022 contagios de Covid-19 fueron reportados ayer por las autoridades de salud para llegar a 36 mil 590, desde que comenzó la pandemia del virus en el mes de marzo del año pasado.

El reporte del Departamento de Salud indicó además, que 2 mil 342 personas tienen el virus activo y 33 mil 679 ya se consideran recuperados de la enfermedad.

El número de personas internadas en los hospitales fue de 245 ayer miércoles, cuatro menos que el martes cuando eran 249, mientras que la tasa de hospitalización se redujo también de 48.4 al 46 por ciento.

El informe indicó que 83 personas estaban internadas en las unidades de cuidados intensivos mientras el martes eran 81.

Respecto a las muertes, los oficiales de salud de la ciudad informaron que no se registraron decesos el miércoles mientras que el martes fueron cuatro. La cifra de defunciones desde marzo del 2020 a la fecha es de 569.

Mientras tanto en Nuevo Laredo, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer 8 nuevos contagios y 3 muertes asociadas al Covid-19.

En el caso de las defunciones, a pesar de que se revelaron en el reporte de ayer, estas corresponden a una mujer y dos hombres que pasaron a mejor vida en junio y julio del 2020, pero en lo que va del 2021 se han oficializado 39 fallecimientos atribuidos al coronavirus, acumulando 474 muertes en el transcurso de la pandemia en la ciudad.

📣 We have 985 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 46.05% (-4 hospitalizations from 01/19) with 83 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional info., visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/L9M21kbkqM

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 20, 2021