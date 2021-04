Covid-19 sigue a la baja; un deceso y 13 contagios

La pandemia de Covid-19 en la ciudad se mantuvo a la baja ayer con sólo 13 nuevos contagios del virus y una defunción.

El reporte del Departamento de Salud indicó que se han hecho 319 mil 711 pruebas con 43 mil 199 casos positivos, 124 personas con el virus activo y 42 mil 256 se han recuperado de la enfermedad.

Oficiales de salud reportaron la muerte de un hombre de 70 años con lo que la cifra de fallecimientos se elevó a 819 desde el comienzo de la pandemia hace un año.

TE PUEDE INTERESAR: LAREDO, TX: Apertura total de parques y albercas para ‘La Coneja’

También se informó que en los hospitales hay 12 personas internadas, siete de ellas en cuidados intensivos y la tasa hospitalaria fue de 2.53 por ciento.

Además se informó que se han vacunado a 89 mil 060 personas con la primera dosis contra el Covid-19 lo que representa un 45.2 por ciento, se han administrado 47 mil 390 segundas dosis para un 24 por ciento y 19 mil 369 vacunas se han aplicado a personas mayores de 65 años.

Las autoridades pidieron a la comunidad mantener las medidas de prevención contra el coronavirus, en especial el uso del cubre bocas.

📣 COVID-19 UPDATE (03/31):

➡️ Hospitalization rate is at 2.53%

➡️ 7 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 45.23%

➡️ Fully Vaccinated: 24.07%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 69.41%

More information: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/CJM6y2vBAv

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 31, 2021