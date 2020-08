Compartir esta publicación













En menos de un mes, Karla Ramírez perdió a tres miembros de su familia a causa del Covid-19. “El Covid arrasó con mi familia”, expresó.

Sebastián, su hermano, fue el primero en irse, pero no lo hizo sin luchar hasta el final. Para la familia Ramírez, lograr que fuera atendido fue un “peregrinar”, ya que recorrieron todos los hospitales de Nuevo Laredo y fue rechazado, por lo que no tuvieron otra opción más que internarlo en el IMSS, en donde falleció.

“Lo que nos da mucha impotencia es que los hospitales están saturados y es muy difícil que los reciben, porque con cualquier síntoma respiratorio parecido al Covid no los reciben y los dejan a la deriva; fue lo que nos pasó, y al final no tuvimos otra opción más que el IMSS y el problema ahí es que te meten con los pacientes ya contagiados, tengas o no la enfermedad”, contó.

Para Karla ha sido un proceso muy difícil, primero porque no pu-do estar con él al pie de su cama, y lo más duro es que al perder la vida por esta enfermedad no pudo despedirse de él como hubiera querido.

“Prácticamente fue del hospital al panteón”, manifestó con voz entrecortada. “Es una situación muy triste, porque no puedes estar ahí, no puedes verlo por última vez, cuando antes podías despedirte de un ser querido con un funeral y toda la familia reunida”, afirmó.

Aunque la mayoría de las personas no logran despedirse de sus familiares con coronavirus, Karla tiene el consuelo de que pu-do hacerlo al menos por mensajes de Whatsapp.

Consciente de que quienes han vivido la misma situación, sólo les queda un último recuerdo de verlos salir de casa rumbo al hospital; después, no hay más palabras.

“Por lo menos, le permitieron tener celular para contactarnos con él, siempre estuvo consciente, por lo que nunca olvidaré la promesa que le hice de cuidar mucho a su mamá, pues sabía que si algo pasaba, iba ser un golpe duro para ella”, declaró.

NO SABE CÓMO SE CONTAGIÓ

A diferencia de muchas personas, Sebastián era muy precavido, poco llegaba a salir, por lo que no se sabe cómo se contagió él y sus otros familiares, ya que sí se cuidaban, entonces algunas personas siguen sin tener conciencia de que el virus existe, y hasta quienes más se cuidan son las que más se han contagiado.

“En la familia todos hemos todos seguimos las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la gente te tacha de que andas en fiestas, en reuniones y eso no fue así, mi hermano enfermó de neumonía, pero al meterlo al área de Covid, creo yo que ahí se contagió, ya que no traía otros síntomas, y eso lo terminó por matar”, expresó la entrevistada con profundo dolor.

LA TRAGEDIA SIGUIÓ

Mientras se hacían los trámites y se decía adiós a Sebastián, Humberto, su primo también falleció de Covid. Había estado internado casi al mismo tiempo que su hermano y parecía evolucionar bien, pero de pronto falleció.

Justo cuando parecía que la familia Ramírez había tenido suficiente, un golpe más llega a sus vidas: su tía Ana se contagió y al igual que Sebastián, en ningún lado la recibían; ella empezó con un cuadro de neumonía y resultó contagiada con Covid. Al mes, falleció.

Ellos eran los últimos familiares que le quedaban a Karla, pues previo al Covid había perdido a sus padres, su hermano y esposo, por lo que ahora enfrenta esta enfermedad de la mano de sus primos, alejada de su pequeño hijo para no contagiarlo, dividida entre la pena que la embarga por esta experiencia y estar separada de su bebé.