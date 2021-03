Covid deja heridas que nunca sanan

Compartir esta publicación













A un año de la pandemia, Orlando no se puede recuperar de haber perdido a su padre y sus dos hermanos. La ausencia de sus seres queridos pesa mucho, y las heridas siguen latentes, por lo que tomará terapias psicológicas para superar esta etapa y volverse el soporte de su madre, tal como se lo pidió su hermano, quien soñaba dedicar su vida al sacerdocio.

El primero en irse de este mundo a causa del virus fue su hermano Juan Raymundo, enfermero, con 33 años, el 19 de mayo; luego le siguió su padre Juan Raymundo, de 56 años, el 2 de septiembre, y el 30 de ese mes, su hermano Pablo, de 28 años, seminarista.

Desde entonces, sus días han sido grises, no logra olvidar la tragedia que le arrebató a sus parientes.

“Sí es difícil vivir sin la ausencia, a veces veo sus fotos y pienso que todos están aquí con nosotros, a veces pienso que mi papá sigue en su trabajo, mi hermano en el seminario y mi otro hermano cuidando de su hija, acompañado de mi cuñada”, expresó.

Y no es para menos, cuando falleció Pablo no pudo vivir su duelo, pues a cinco días de haber salido de la Unidad Covid en el Hospital General, recibió la noticia del deceso del último hermano que le quedaba.

“Es difícil pasar por todas esas pérdidas, no es fácil, fueron seguidas; cada dos domingos vamos a visitarlos a su cripta”, comentó Orlando.

El haberse salvado y ser un sobreviviente le crea conflictos, pues lo hace sentir culpable por nada haber podido hacer por su hermano Pablo, cuando en realidad lo dio todo; aunque le hubiera gustado estar con él, fue dado de alta para que terminara su recuperación en casa.

“A veces me llegan las memorias de cuando estuve adentro del área Covid y pues recuerdo mucho a mi hermano, y no puedo evitar llorar porque estuve en sus últimos momentos a su lado, me siento bien mal por haberlo abandonado.

“A veces quisiera poder seguir enfermo más tiempo para haberlo acompañado y no se sintiera solo, cuidarlo más, estar más tiempo con él”, dijo, afectado emocionalmente por tanta pérdida.

Orlando para poder cumplir la promesa que le hizo a Pablo, acudirá a terapia psicológica, pues está consciente que no puede con este duelo solo y requiere ayuda. No olvida que antes de salir de la Unidad Covid prometió cuidar a su madre.

“’Cuida a mamá y pórtate bien’, eso me pidio mi hermano, pero tengo que estar bien para poder cumplirlo, la vida sí nos cambia, el virus no sólo me quitó a mi familia, sino a mí mismo, y sólo la ayuda profesional me ayudará a sobreponerme para ser un verdadero soporte para mi madre y novia”, añadió.

Finalmente, exhortó a a no bajar la guardia, no es el momento, la vacuna no lo hará todo, las medidas sanitarias deben seguirse aplicando, el virus vino para quedarse, como otras enfermedades.