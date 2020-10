Covid, el mal que jamás olvidarán

Compartir esta publicación













Los síntomas del Covid-19 los hemos leído y escuchado de manera frecuente por todos los medios digitales y tradicionales, pero experimentarlos en carne propia es totalmente distinto.

Para Julio Ramírez, quien padeció Covid-19 hace apenas un mes y medio, llegar al punto más álgido del padecimiento, lo hizo reevaluar su vida, pues las consecuencias del coronavirus en su cuerpo le hicieron considerar que posiblemente se estaba acercando el fin.

“Sentí que había llegado el fin, recuerdo muy bien que llegué a un punto de escribir en un papel mis últimas palabras, en ese momento logré conciliar el sueño o más bien logré respirar, y no supe más hasta el día siguiente”, expresó Ramírez, un neolaredense que salió invicto ante el virus.

Por otra parte, Luis Peña, un veracruzano radicado en esta frontera norte desde hace más de 20 años, padeció el Covid-19 hace apenas un mes y medio, hoy a pesar de que puede decir que libró la batalla, aunque le quedaron algunas secuelas de salud, recuerda que en más de una ocasión perdió la noción del tiempo y de vida.

“Uno nunca piensa en el día que se irá la vida, mucho menos que el Covid te la arrebate, sin embargo hubo como tres días que no estaba en mis sentidos, no tenía apetito, estando adolorido, y con gran dificultad para respirar; sé que me llegué a despedir de mi esposa porque no pensé que se podría llegar a estar peor; vi el fin”, mencionó Peña.

Aunque los síntomas del virus varían en las personas positivas, para quienes han llegado hasta las últimas con los peores síntomas de la enfermedad, esta se convierte en letal y en algún momento en el fin de una vida.

“Yo fui de los primeros incrédulos con respecto a la contingencia, siempre escuchamos casos de personas lejanas, por lo que no llegas ni a imaginar que algo así te llegaría a derrumbar. Cuando salí positivo no tenía síntomas, pero en menos de 24 horas, una vez me dieron los resultados de la prueba supe en realidad a lo que me estaba enfrentando; de tener 35 años, pasé a sentirme como un anciano, imposibilitado de todo, en una semana ni mi familia tenía esperanzas; quedé desconcertado”, narró Julio.

El escepticismo de estar joven y en forma, quizás para muchos fue un alivio al saber que este virus acribillaba en gran medida a quienes no mantenían una vida “casi saludable”, pero la realidad fue otra, mientras sus cuerpos aparentaban una cosa, por dentro no estaban del todo bien.

“Eso fue lo que más me sorprendió, yo no hago ejercicio a diario pero sí trato de mantenerme, de comer bien y usualmente no me enfermo; por eso pensé que nada podía salir mal. Yo creo que eso me decepcionó, porque imaginaba que mi sistema estaba en un mejor estado”, resaltó.

Sin embargo, estar a poco de la muerte tanto para Ramírez y Peña, las secuelas que dejó el coronavirus van más allá de algunos síntomas. “Luego de la mejoría lo vi como una segunda oportunidad de vida, sí quedé con algunas secuelas cuando respiro, sin embargo el médico me dijo que era normal, pero para mí ha dejado una secuela más grande y es que después de todo lo que pase, hoy siento más ganas por apreciar mi vida”, señaló Ramirez.