covid frena licencias

El cierre de la SCT por la contingencia sanitaria del Covid-19 trajo consigo una serie de afectaciones a operadores del autotransporte federal en la renovación de algunos documentos como la es la licencia federal de conductor, trámite que iniciaron mucho antes de la pandemia y es fecha que no han podido renovarla, lo que les ha generado incertidumbre.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció en agosto que las licencias federales de conductor que hayan vencido durante la contingencia sanitaria del Covid-19 seguirán vigentes y con plenos efectos jurídicos hasta el 31 de diciembre.

Hoy en día, operadores que tenían una cita programada previo a la pandemia o se encontraban en pleno trámite del documento preguntan: “¿nosotros cuándo?”, denunciaron a través de sus redes sociales.

“Ahí está, nomás me quedé así; no me dan trabajo porque el apto médico se me venció antes de la pandemia. Debería valer a los que ya teníamos cita”, dijo el usuario Armando Torres.

“A mí se me venció la licencia en enero y tenía cita el 1 de abril. Ahora ando batallando y muchos compañeros andan en las mismas circunstancias”, alegó otro usuario de nombre Daniel Tapia .

“Deberían empezar ya a dar citas y atender mínimo diez personas por día, de lo contrario el día que quieran empezar no se darán abasto con tanta gente”, sugiere Pedro Santes Pérez.

Por su parte, Gerónimo García pidió a las autoridades federales que no se les niegue el derecho de trabajar dignamente “ahorita queremos tramitar el apto (médico) o licencia”.

También otros operadores que buscan por primera vez tramitar su licencia, alegan que desde marzo están esperando la oportunidad de contar con el documento.

“Y las licencias que se vencieron antes, ¿no aplica?”, preguntó el usuario Ger Mont.

Aunque la SCT ha señalado que la medida es válida únicamente para aquellas licencias que hayan vencido durante la pandemia, no se precisa a partir de qué mes, pues fue el 30 de marzo cuando en México se declaró la emergencia sanitaria debido al coronavirus.

Por medio de un escrito, el ente federal insistió que la Dirección General de Protección y Medicina preventiva en el Transporte, es la única facultada para la práctica del examen psicofísico integral.