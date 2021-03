Covid, migración, seguridad y T-MEC: Temas de AMLO y Biden en la 2° reunión

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la conversación que tendrá con su homólogo norteamericano Joe Biden será un diálogo libre en el que priorizará los temas de v acunas, migración, tratado comercial y seguridad.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario dijo que la llamada telefónica servirá también para tocar cualquier tema que ayude a fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Se pueden tocar todos los temas, lo que se busca es mantener una relación de cooperación de amistad, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Entonces los temas pues covid-19, a nosotros nos importa sobre todo lo de la vacuna, qué otro tema lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando el cambio climático y el tratado comercial y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y Estados Unidos “, dijo.

El presidente aseguró que Biden es respetuoso de la soberanía nacional tal como lo fue su antecesor Donald Trump . Incluso, dijo que en la primera conversación que tuvo con Biden le expresó que “ellos no ven a México como el patrio trasero de Estados Unidos”.

“Entonces le agradecí por tener esa concepción, México es un país libre, independiente y soberano. Entonces nosotros no nos metemos en asuntos que tienen que ver con los ciudadanos de Estados Unidos porque no queremos que ellos ni ningún gobierno del mundo intervenga en asuntos que competir a los mexicanos ”, puntualizó.

El Presidente dejó en claro que la llamada de Biden no significará en ningún momento cancelar la reforma eléctrica, porque el mandatario estadounidense es respetuoso de las decisiones que toma México.

“Los adversarios conservadores, corruptos que estaban dedicados a robar, no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica que es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que no cueste más, para que no nos estén saqueando como sucedía piensan que se le va a dar marcha atrás porque va a llamar al presidente de Estados Unidos, no es así, porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de la soberanía “, apuntó.

