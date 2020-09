Registra Laredo 5 fallecimientos y 68 casos de COVID-19

Laredo, Texas confirmó este viernes 68 casos de Covid-19 y cinco muertes, para sumar 12 mil 532 positivos y 266 defunciones asociadas al coronavirus, desde marzo a la fecha.

De la cifra total, la mayoría, 11 mil 499 ya se consideran recuperados, 767 casos continúan activos y de estos últimos, 114 se encuentran hospitalizados.

